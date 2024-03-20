Полиция нагрянула в дорожный комитет Ленобласти после смертельных ДТП «78»: полиция нагрянула с обысками в дорожный комитет Ленобласти из-за ДТП

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правоохранительные органы Ленобласти нагрянули с обысками в здание, где располагается комитет по дорожному хозяйству области, передает 78.ru. По предварительным данным, внимание полиции привлекло расследование обстоятельств ДТП в Выборгском районе с летальным исходом.

Как уточняет издание, в районе поселка Приветнинское часто происходят смертельные аварии. Речь, по полученным данным, идет о двух ДТП, произошедших в июне 2022 года и 28 февраля текущего года соответственно. Правоохранительные органы полагают, что между ними есть связь, а причиной аварий могло стать ненадлежащее обустройство дороги в данном районе.

Сообщается, что на пешеходном переходе отсутствует светофор, а руководству комитета было поручено исправить все недочеты и оборудовать опасный участок дороги в соответствии с нормами регламента. Однако, как подчеркивает издание, необходимые меры не были приняты. В итоге по данному вопросу проводится расследование. Не исключено, что к ответственности могут быть привлечены лица, косвенно причастные к смертельным авариям.

Ранее в Екатеринбурге силовики с оружием нагрянули в бизнес-центр Clever Park и поднялись на 22-й этаж здания. По предварительным данным, там располагаются офисы дилера автомобильного завода, рекламного агентства и компании по производству модульных домов и бань.