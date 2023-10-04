В Волгограде прошли обыски у администратора Telegram-канала Moscow Calling

Фото: vk.com/avkurshin

Андрей Куршин

Силовики провели обыск в квартире администратора Telegram-канала Moscow Calling Елены Пенчук, сообщает Telegram-канал «112». Женщину допросили после того, как создатель ресурса Андрей Куршин переписывался с ней, находясь под домашним арестом.

Пенчук призналась, что познакомилась в Куршиным несколько лет назад. Она начала работать администратором Moscow Calling около года назад и уже прекратила.

Оказалось, что наши взгляды во многом расходятся. Он видит будущее страны мрачно. <…> После этого я ушла с канала, общаться мы продолжали. После задержания мне с неизвестного аккаунта написал человек, представился Андреем, <…> предложил мне продолжить вести канал, я отказалась, — рассказал Пенчук.

Сам Куршин был задержан в сентябре этого года на Ленинградском вокзале в Москве. Его обвиняют в дискредитации Вооруженных сил России. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Известно, что Куршин работал инженером в компании «Риф», которая занимается разработкой и производством микроэлектронных изделий. Его должность предполагала доступ к государственной тайне. Недавно задержанный признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием.