Полиция оценила число участников митинга в Москве в две тысячи

https://static.news.ru/photo/18d53bac-63c0-11eb-9ed2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МВД Москвы сообщило свою оценку числа участников акции в поддержку политика Алексея Навального в Москве. Силовики насчитали две тысячи протестующих.

В городе Москве прошло несогласованное публичное мероприятие, в котором на 14:30 принимало участие около двух тысяч человек, включая представителей СМИ, — говорится на сайте ведомства.

По данным полиции, примерно 600 человек «предприняли попытку организованного прохода по тротуарам», а силовики продолжают «обеспечивать общественный порядок».

При этом, по информации правозащитного проекта «ОВД-Инфо», число задержанных в российской столице составило как минимум 469 человек.

Во многих городах России продолжается акция в поддержку Навального. В некоторых населённых пунктах проходят жёсткие задержания: в Санкт-Петербурге, например, силовики применяют электрошокеры и газ против активистов.

Как писал NEWS.ru, московские силовики решили вывозить задержанных в другие города — Калугу, Тулу, Смоленск и Рязань. Это связано с тем, что спецприёмники Москвы переполнены задержанными после шествий, состоявшихся 23 января.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок».

Политик вернулся из Германии в Россию 17 января после лечения от отравления. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток, писал NEWS.ru.