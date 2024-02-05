Полиция объявила в розыск двух уральцев, которым грозит до 10 лет тюрьмы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранители Каменска-Уральского Свердловской области объявили в розыск Дениса Степаненко и Алексея Корьякина, сообщили в пресс-службе МО МВД России «Каменск-Уральский». По данным полиции, каждому грозит до 10 лет тюремного заключения.

Денис Степаненко 1982 года рождения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ. Алексей Корьякин (Смертин) 1990 года рождения обвиняется в преступлении, предусмотренным пунктом «б» частью четвертой статьи 158 УК РФ, — говорится в сообщении.

Степаненко проходит обвиняемым по делу о мошенничестве организованной группой либо в особо крупном размере. В отношении Корьякина возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. Оба преступления предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.

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