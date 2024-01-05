Полиция обезвредила пьяного мужчину с гранатой в Таганроге

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Старший сержант полиции города Таганрог в Ростовской области обезвредил мужчину, который в нетрезвом состоянии угрожал ручной гранатой продавцу-кассиру в магазине, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону. В ведомстве отметили, что дебошир таким способом хотел вернуть деньги за купленный в этом магазине алкоголь.

Наш сотрудник, оказавшийся рядом, среагировал моментально и обезоружил злоумышленника. Вместе с подоспевшим на помощь еще одним посетителем магазина задержал его, — рассказали сотрудники.

Сообщается, что, согласно заключению эксперта, изъятая у задержанного боевая граната Ф-1 была пригодна для взрыва. Мужчину заключили под стражу. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее депутат во время заседания сессии подорвал три гранаты в Керецковском сельсовете в Закарпатской области на западе Украины. В результате происшествия 11 человек пострадали. По данным МВД, шесть пострадавших находились в тяжелом состоянии.

До этого у пассажира в аэропорту Домодедово взорвалась светошумовая граната, никто из находившихся в воздушной гавани не пострадал. Гранату нашли сотрудники аэропорта в чемодане одного из путешественников на рентгеновском сканере. На место ЧП были вызваны сотрудники полиции, как раз когда они разговаривали с хозяином багажа, граната вспыхнула. Владельца боеприпаса, ранее судимого за незаконное хранение оружия, задержали.