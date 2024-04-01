Полиция нашла участников группового избиения подростков в Якутске МВД: трех участников группового нападения возле ТРК «Туймаада» нашли в Якутске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов установили личности трех 16-летних жителей Якутска и села Хатассы, которые принимали участие в групповом избиении сверстников возле ТРК «Туймаада», передает пресс-служба МВД по Республике Саха. По данным ведомства, количество нападавших было больше.

В настоящее время полицией проводится проверка, направленная на установление остальных причастных лиц и всех обстоятельств произошедшего. Также к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ привлечены родители установленных участников конфликта, — говорится в сообщении.

Пострадавшие в результате инцидента подростки после лечения пройдут судебно-медицинскую экспертизу. Процедура позволит определить степень тяжести вреда здоровью после избиения, констатировали в МВД.

Ранее в Элисте подростки с палками подрались на территории гимназии. На записях с камер видеонаблюдения было видно, что одна из групп решила спрятаться в здании образовательного учреждения, после чего потасовка продолжилась прямо на крыльце школы. В конфликт вмешался охранник, и участники потасовки разбежались.

До этого сообщалось, что вечером 5 февраля в микрорайоне Новопатрушево в Тюмени двое мужчин набросились на подростков из-за того, что один из них был в шапке со звездой. Пострадали два парня и девушка. Прокурор региона взял дело под личный контроль.