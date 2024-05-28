Полиция нашла место для пугавшего соседей плясками с ножами жителя Ногинска МВД: пугавшего соседей плясками с ножами жителя Ногинска доставили медучреждение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Терроризировавшего соседей плясками с ножами и стрельбой по машинам жителя Ногинска направили в специализированное медицинское учреждение, сообщила в Telegram пресс-служба ГУ МВД России по Московской области. Мужчина привлечен к административной ответственности за хулиганство.

В ведомстве отметили, что в дежурную часть поступили сообщения о том, что житель одного из домов на улице 3-го Интернационала в состоянии алкогольного опьянения ведет себя агрессивно, нарушает общественный и вступает в конфликт с гражданами.

Прибывшими на место сотрудниками полиции правонарушитель был задержан. Им оказался местный житель 1971 года рождения. В отношении мужчины составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ. Он доставлен в специализированное медицинское учреждение, — говорится в сообщении.

Ранее в подмосковной Коломне мужчина с молотком и металлическим тазом атаковал сотрудников полиции. Агрессор проигнорировали предупредительный выстрел в воздух, после чего правоохранители бы вынуждены произвести выстрел ему в ногу. До этого мужчина был судим за нарушения, связанные с наркотиками.