https://static.news.ru/photo/fb1404e4-4053-11ea-8951-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Бумагин/ТАСС

Сотрудники полиции нашли мать четверых детей, которые проживали с отцом в аварийном неотапливаемом жилище в Ингодинском районе Читы. Женщина вела бездомный образ жизни.

Сотрудники полиции нашли мать, мы допросили её и отправили к её матери, бабушке детей, — сообщил РИА Новости старший помощник СУ СК по Забайкальскому краю Егор Марков.

Мужчину с четырьмя детьми в возрасте от 3 до 11 лет в заброшенном здании без окон и удобств в январе нашли местные жители. Семья проживала в таких условиях с лета 2019 года. Было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Как писал NEWS.ru, забайкальские следователи проверяют информацию о мужчине из Читы, который жил в аварийном доме без воды и отопления вместе с малолетними детьми. Помещение находится в аварийном состоянии, не имеет элементарных бытовых условий. Дети обогревались открытым огнём, выглядели неухоженными.