Полиция направила Дунцову тестироваться на наркотики Baza: в Тверской области сотрудники полиции задержали политика Екатерину Дунцову

Фото: t.me/Duntsova

В Тверской области сотрудники полиции задержали политика Екатерину Дунцову и отправили ее на освидетельствование на наркотики, сообщает Telegram-канал Baza. По словам самой Дунцовой, она оказалась «не в том месте, не в то время».

Как рассказала политик, она ехала на автомобиле с собрания своей партии, в дороге у нее завис навигатор и она остановилась на обочине дороги. В этом момент к ней подошли сотрудники полиции, которые заявили, что она находится на месте, где распространяют закладки.

Я просто оказалась не в том месте, не в то время. Тест на наркотики дал отрицательный результат, меня уже отпустили, — рассказала Дунцова.

Ранее ЦИК отказала в регистрации инициативной группы журналистки и экс-депутата гордумы Екатерины Дунцовой на выборах президента. Решение озвучила глава ведомства Элла Памфилова.

До этого Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с предложением проверить деятельность Екатерины Дунцовой на предмет иностранного финансирования. Руководитель организации Виталий Бородин предположил, что Дунцова получает финансирование от олигарха Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). В интервью Дунцова опровергала эти слухи.