Полиция накрыла нелегальное казино в центре Нижнего Новгорода

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Полицейские Нижегородской области пресекли деятельность подпольного казино в центре Нижнего Новгорода, сообщили в региональном управлении УМВД России. Как отмечается, игорное заведение располагалось в одном из домов на Набережной Гребного канала.

На момент рейда правоохранителей в заведении находились девять игроков и четверо сотрудников клуба. Были изъяты стол для игры в покер, игральные карты и фишки, мобильная техника и банковские карты. Проводятся следственные действия, разыскиваются организаторы клуба.

По данному факту региональным СУ СК России возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору). В соответствии с законодательством, за совершение подобного противоправного деяния предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в новогодние праздники посещаемость российских казино выросла на 68% по сравнению с 2023 годом. Больше всего увеличилась посещаемость казино, расположенных в игорной зоне «Красная Поляна». Всего в казино побывали около 84 тысяч гостей.