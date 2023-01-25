Полиция накрыла нарколабораторию с обезьяной, кошками и собаками

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полиция Ярославской области пресекла деятельность нарколаборатории в одном из сельских поселений Переславского района, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. По данным правоохранительных органов, во время обысков в лаборатории нашли крупную партию мефедрона (12,5 кг), а также домашних животных: кошек, собак и обезьяну. Возбуждены уголовные дела по статьям 30 (покушение на преступление) и 228 (хранение и сбыт наркотиков) УК РФ.

Сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Ярославской области пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в покушении на незаконные производство и сбыт наркотических средств в особо крупном размере, — сообщила Волк.

По предварительной информации, производством и сбытом наркотиков занимались двое жителей Ярославской области. В ходе проверки полицейские изъяли 38 полимерных противней и 81 канистру, в которых находились наркотические вещества, а также лабораторное оборудование.

Подозреваемых задержали и поместили под стражу. Найденных животных передали ярославским зоозащитникам.

Ранее сотрудники ФСБ перекрыли в Хабаровске межрегиональный канал поставок мефедрона. У 36-летнего мужчины силовики изъяли три килограмма наркотиков стоимостью 12 млн рублей. В ФСБ подчеркнули, что хабаровчанин пытался провезти крупную партию наркотиков в краевой центр из другого региона на личном автомобиле.