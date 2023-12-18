Полиция накрыла крупную нарколабораторию в Тульской области

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Сотрудники полиции пресекли деятельность крупного наркосообщества в Тульской области, сообщает пресс-служба МВД России. По словам министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева, участники сообщества сбывали наркотики в Московской области. Продажа запрещенных веществ была налажена через интернет-магазины. По версии следствия, задержанные совершили не менее 240 преступлений.

В пресс-службе министерства отмечают, что наркотики производились в крупной лаборатории, располагавшейся в частном доме в поселке Болоховский Тульской области. Прекурсоры и ингредиенты для приготовления синтетических веществ хранились в гараже. Готовая продукция распространялась сообщниками задержанных посредством тайников-закладок.

Роли участников группировки были четко распределены. В нее входили руководители, операторы интернет-магазина в теневом сегменте Сети, финансисты и специальная группа силового воздействия для поддержания дисциплины, — говорится в сообщении.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по Тульской области задержали 16 человек, предположительно состоявших в данном сообществе. Им были предъявлены обвинения по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Ранее в Москве сотрудники полиции задержали бойца на голых кулаках Ивана Топчина. В ходе обыска у него были найдены пять пакетиков с синтетическим наркотиком. Позднее выяснилось, что в них содержался мефедрон.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.