Полиция накажет родителей школьников, разгромивших остановку в Балаково

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Полиция привлечет к административной ответственности родителей двух подростков, которые разбили остановочный павильон в городе Балаково Саратовской области, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. Видео с соответствующим нарушением попало в социальные сети, благодаря чему правоохранители быстро установили личности школьников.

В ходе проведения проверочных мероприятий сотрудниками полиции установлены личности участников инцидента. Ими оказались несовершеннолетние 15 и 16 лет, ранее в поле зрения полиции не попадали <...>. На родителей несовершеннолетних будут составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ. По итогам проверки будет принято законное и обоснованное решение, — отметили представители ведомства.

Ранее трое подростков были задержаны сотрудниками полиции за поджоги электрички и релейного шкафа в Домодедово. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения. Предполагается, что школьники совершили акт членовредительства дважды: первый инцидент произошел 21 октября, тогда подозреваемые подожгли головной вагон электропоезда. В результате выгорела кабина машиниста и часть тамбура. Через месяц подростки подожгли шкаф системы сигнализации и блокировки на перегоне Домодедово — Белые Столбы.