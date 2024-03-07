Магазин с паленой водкой и собакой накрыли в Ростове SHOT: в Ростове оштрафовали хозяйку магазина за продажу поддельной водки

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Полиция Ростова-на-Дону пресекла торговлю контрафактной водкой в торговой точке местной предпринимательницы, где также находилась собака, передает Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА». По его данным, женщине может грозить уголовное наказание, пока ей выписан только штраф.

Как уточняет канал, магазин был достаточно популярным среди горожан, купить бутылку крепкого напитка можно было за 120 рублей. О подозрительной торговле узнали активисты и полиция — туда нагрянули стражи порядка и выписали владелице штраф за продажу нелицензионного алкоголя. Кроме того, одну из бутылок изъяли на экспертизу. В случае если ее содержимое окажется опасным для здоровья, в отношении предпринимательницы будет возбуждено уголовное дело.

Ранее сотрудники Россельхознадзора обнаружили 21 партию поддельной молочной продукции весом 33 тонны, которую поставляли в школы и детские сады Оренбурга. Было установлено, что поставками контрафакта занималась фирма из Санкт-Петербурга.

До этого в Госдуме признали, что в России резко выросло количество «плохих» продуктов. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов пояснил, что объем контрафакта в российских магазинах существенно вырос за последние полтора года после введения моратория на плановые проверки бизнеса. По его словам, среди самой «проблемной» продукции оказались яйца и рыба.