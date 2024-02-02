Полиция начала проверку после массовой гибели собак под Краснодаром

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полиция Краснодара начала проверку после сообщений о гибели пяти бездомных собак в коттеджном поселке «Крепость», сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару. По данным местных пабликов, 30 января злоумышленники подожгли будки, которые местные жители построили для животных, и собаки остались на улице в мороз. Спустя время они стали умирать одна за одной на глазах у прохожих. Жители, которые ухаживали за ними, считают, что их отравили.

На основании выявленной в сети Интернет информации полицией города Краснодара инициировано проведение проверки, в ходе которой будет проверена информация о возможных фактах жестокого обращения с животными, — говорится в сообщении УМВД.

Всего, по данным Telegram-канала «ЧП Краснодар», погибли минимум пять собак, среди которых оказалась одна домашняя. Местные жители считают, что кто-то объявил войну животным.

Ранее сообщалось, что в приморском крае 17-летний подросток предстанет перед судом за убийство собаки в присутствии малолетнего ребенка. Инцидент произошел в октябре 2023 года. На видео, распространившемся в Сети, видно, как юноша наносит собаке многочисленные ножевые ранения. От полученных травм пес скончался.