Полиция на Урале занялась подростками, замотавшими сверстника в скотч

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В поселке городского типа Верхняя Синячиха Свердловской области полиция начала проверку в отношении учеников 8-го и 9-го классов, которые впятером издевались над сверстником, сообщает портал E1.ru. Свои действия они снимали на видео и выкладывали в Сеть. Местные СМИ обратили внимание на ролик, в котором агрессивные подростки замотали юношу скотчем и сняли с него штаны, а после на улице ударили его по лицу.

Проверка по данному факту поручена службе по делам несовершеннолетних. Личности подростков установлены. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — заявили в межмуниципальном отделе МВД «Алапаевский».

Пострадавший подросток не нуждается в медицинской помощи.

Telegram-канал Ural Mash уточняет, что подозреваемые подростки известны в селе тем, что они катаются на старых мотоциклах «Урал» и задирают сверстников послабее.

Ранее в Москве было возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который сильно избил сверстника в школе. Школьники подрались 10 марта, их разнимали педагоги и ученики учебного заведения. Пострадавший был доставлен в больницу в закрытой черепно-мозговой травмой. Разбирательство ведется по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.