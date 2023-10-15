На российского губернатора подали заявление за дискредитацию ВС РФ 86.ru: тюменский общественник написал заявление на губернатора ХМАО Комарову

Фото: admhmao

Наталья Комарова

Портал 86.ru сообщил, что в полицию поступило заявление на губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО) Наталью Комарову с обвинением в дискредитации Вооруженных сил России. По данным портала, заявителем оказался общественник из Тюмени Юрий Рябцев, которого возмутили высказывания чиновницы о спецоперации.

[Высказывание Комаровой] направлено на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. А также содержит публичный призыв к воспрепятствованию использования вооруженных сил, — указал Рябцев.

Общественник также выразил мнение, что за высказывания, допущенные Комаровой, обычных граждан сурово наказывают, а власть имущих — нет.

Поводом для возмущения Рябцева стали слова Комаровой, произнесенные на встрече с жителями Нижневартовска. Одна из местных жительниц поинтересовалась, почему у бойцов из Югры плохое оснащение. На это чиновница сказала, что власти региона не готовились к специальной военной операции на Украине. Губернатор добавила, что отношения с другими странами ранее выстраивались по-другому, поэтому сейчас присутствуют нерешенные вопросы.