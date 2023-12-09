Полиция ищет причастных к взрыву в центре Симферополя МВД: полиция устанавливает детали и причастных к взрыву в центре Симферополя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранители устанавливают все обстоятельства взрыва в центре Симферополя, сообщила РИА Новости пресс-служба МВД по Крыму. Также в ведомстве сказали, что разыскивают причастных к инциденту.

8 декабря около 17.00 в Симферополе по ул. Горького произошел хлопок. На место происшествия выехали сотрудники полиции. В ходе осмотра было выявлено повреждение водосточной трубы на одном из зданий, — уточнили в ведомстве.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что возле офиса нотариуса в Симферополе произошел взрыв. По его данным, самодельное взрывное устройство было спрятано в водосточной трубе, неизвестные привели его в действие с помощью радиоуправляемого детонатора. Экспертиза установила, что в качестве взрывчатого вещества использовалась пиротехническая смесь массой около 50 граммов.

СВУ было заложено на уровне первого этажа. На месте ЧП специалисты обнаружили обломки трубы, а также куски обугленной ваты с фрагментами изоленты черного цвета. Кроме того, они нашли корпус из-под самодельной взрывчатки.

До этого взрыв произошел в кузове мусоровоза на Ленинском проспекте в Москве, писал Telegram-канал «Осторожно, Москва». Часть мусора выпала на проезжую часть. На место происшествия прибыли пожарные. По данным канала, обошлось без пострадавших.