Полиция арестовала женщину, ударившую младенца головой об пол Жительницу Нижегородской области арестовали за попытку убийства младенца

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Нижнего Новгорода арестована за попытку убить трехмесячного младенца, сообщается на сайте Городецкого городского суда. Женщина ударила малышку головой об пол, а после попыталась добить ее ногой.

По данным следствия, арестованная в ночь на 7 января находилась в состоянии алкогольного опьянения, когда взяла за ноги дочь и с силой кинула ее об пол комнаты, после чего несколько раз пнула ребенка в область головы. Остановить ее смог посторонний мужчина, который в этот момент находился в квартире.

Ранее пьяный житель Москвы избил свою годовалую дочь. Как отмечается, его 25-летняя гражданская жена и мать девочки написала заявление в полицию. В нем она указала, что мужчина дважды ударил ребенка по лицу. Москвича доставили в полицию, а девушку с ребенком госпитализировали. Правоохранители проводят проверку.

Также пенсионерка избила девятилетнюю внучку во время проверки домашнего задания. Женщина разозлилась из-за большого количества ошибок в упражнении и нанесла удары по лицу девочки. Мать пострадавшей, приехавшая за ребенком, увидела на ее лице синяки и отвела в больницу.