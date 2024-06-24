Полиции пришлось окружить ТЦ, чтобы задержать мужчину с оружием В ростовском ТЦ задержали мужчину с оружием

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ростове-на-Дону полиция задержала в торговом центре «Суворовский» мужчину с пистолетом, передает РИА Новости со ссылкой на УМВД региона. Факт инцидента подтвердил губернатор региона Василий Голубев.

Сотрудники правоохранительных органов задержали одного человека с травматическим оружием. Проводится проверка, устанавливаются очевидцы произошедшего. По предварительным данным, случившееся квалифицируется как хулиганство. Вопрос находится на контроле, — сообщил Голубев.

При этом в полиции опровергли сообщения о стрельбе. 161.RU пишет, что полиции сперва пришлось окружить ТЦ, чтобы задержать злоумышленника.

Ранее полицейские задержали жителя Ленинградской области, который устроил стрельбу в честь своего дня рождения. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до семи лет. Ночью 7 июня обеспокоенные местные жители сообщили стражам порядка, что к магазину на улице Новой в поселке Лосево подъехала Lada Vesta, из которой вышел мужчина и начал стрелять в воздух. У него изъяли охотничий карабин, а после завели уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).