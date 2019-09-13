https://static.news.ru/photo/68aa4b5a-d63f-11e9-b0a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Уголовное дело в отношении 22-летнего бывшего сотрудника патрульно-постовой службы из Перми направлено в суд. Его обвиняют в применении насилия к 17-летнему молодому человеку.

Как сообщает СУ СК по Пермскому краю , 30 апреля ночью в отделе полиции № 5 города Перми полицейский подошёл к подростку, которого задержали из-за административного правонарушения, и «умышленно нанёс ему удар ногой по лицу».

Позднее на сотрудника полиции завели уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия», его уволили из органов, а непосредственное начальство привлекли к дисциплинарной ответственности.

Как писал News.ru, впавший в кому 17-летний подросток из Брянской области Иван Вахрушин умер после избиения сотрудником местной полиции.

По данным следствия, вечером 13 августа 2019 года сотрудник МВД в состоянии опьянения находился в кафе в посёлке Локоть Брянской области, где в ходе ссоры избил 17-летнего посетителя заведения. Потерпевший в тяжёлом состоянии был доставлен в медицинское учреждение.