Уголовное дело в отношении 22-летнего бывшего сотрудника патрульно-постовой службы из Перми направлено в суд. Его обвиняют в применении насилия к 17-летнему молодому человеку.
Как сообщает
Позднее на сотрудника полиции завели уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия», его уволили из органов, а непосредственное начальство привлекли к дисциплинарной ответственности.
Как писал News.ru, впавший в кому 17-летний подросток из Брянской области Иван Вахрушин умер после избиения сотрудником местной полиции.
По данным следствия, вечером 13 августа 2019 года сотрудник МВД в состоянии опьянения находился в кафе в посёлке Локоть Брянской области, где в ходе ссоры избил 17-летнего посетителя заведения. Потерпевший в тяжёлом состоянии был доставлен в медицинское учреждение.