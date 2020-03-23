https://static.news.ru/photo/119f43e8-6ced-11ea-a259-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Силовики задержали замглавы УМВД по Курганской области. Его обвиняют в мошенничестве на общую сумму 27 млн рублей. По данным следствия, он действовал в составе группы.

Оперативники считают, что фигуранты занимались изготовлением фальшивых платёжных ведомостей. В фиктивные документы вносили ложные данные о размере заработных плат и премий сотрудников МО МВД РФ «Шадринский».

Затем подозреваемые получали подпись начальства, а денежные средства выдавали подчинённым в меньших суммах или не перечисляли вовсе, говорится на сайте регионального СУ СК РФ.

Сотрудники, подозреваемые в незаконной деятельности, а также начальник межмуниципального отдела «Шадринский» и заместитель начальника УМВД России по Курганской области (по общим вопросам) отстранены от исполнения обязанностей, — передаёт Следком.

По факту мошенничества проведут служебную проверку. Если вину подозреваемых докажут, то их уволят из силовых структур.

Ранее NEWS.ru сообщал, что силовики в Краснодарском крае задержали ещё четырёх сотрудников ГИБДД, подозреваемых в вымогательстве взяток в составе преступной группы. До этого в рамках этого дела уже были пойманы 11 автоинспекторов.