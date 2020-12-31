Пассажир пригрозил взорвать самолёт, если не получит кофе

Мужчина на борту самолёта пообещал устроить взрыв, если не пролучит кофе в течение трёх минут. Инцидент произошёл 31 декабря.
Лайнер из Нижневартовска в московской аэропорт Домодедово пролетал над Нижним Новгородом. 61-летний житель Московской области Сергей выпил большую порцию алкоголя, после чего выдвинул ультиматум,
Сотрудника авиакомпании удалось успокоить мужчину. Бортпроводник доложил о ситуации в правоохранительные органы, теперь на мужчину могут возбудить уголовное дело.
Ранее в Южно-Сахалинске нетрезвый житель захватил пригородный автобус с 20 пассажирами и пригрозил взорвать его.
Людей из автобуса удалось эвакуировать, а нетрезвого дебошира задержали. Взрывных устройств при нём обнаружено не было. По некоторым данным, он был одним из пассажиров рейса, писал NEWS.ru.