Пассажир пригрозил взорвать самолёт, если не получит кофе

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Врачи Псковской области выявили очаг распространения коронавируса в психоневрологическом интернате в городе Дно. В учреждении COVID-19 заразились семь человек, сообщили в местном оперативном штабе по борьбе с вирусом.

В Псковской области новый очаг в Дновском психоневрологическом интернате, COVID-19 выявлен среди семи пациентов интерната, — говорится в сообщении штаба в социальной сети «ВКонтакте». В настоящий момент специалисты проводят все...