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Пассажир пригрозил взорвать самолёт, если не получит кофе

18:54, 02 января 2021
Фото: unsplash.com

Мужчина на борту самолёта пообещал устроить взрыв, если не пролучит кофе в течение трёх минут. Инцидент произошёл 31 декабря.

Лайнер из Нижневартовска в московской аэропорт Домодедово пролетал над Нижним Новгородом. 61-летний житель Московской области Сергей выпил большую порцию алкоголя, после чего выдвинул ультиматум, передаёт Mash.

Сотрудника авиакомпании удалось успокоить мужчину. Бортпроводник доложил о ситуации в правоохранительные органы, теперь на мужчину могут возбудить уголовное дело.

Ранее в Южно-Сахалинске нетрезвый житель захватил пригородный автобус с 20 пассажирами и пригрозил взорвать его.

Людей из автобуса удалось эвакуировать, а нетрезвого дебошира задержали. Взрывных устройств при нём обнаружено не было. По некоторым данным, он был одним из пассажиров рейса, писал NEWS.ru.

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