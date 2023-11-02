Полицейского подозревают в передаче наркотиков прямо в здании суда Baza: в Ростове полицейского подозревают в передаче наркотиков подсудимому

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ростове-на-Дону полицейского подозревают в передаче четырех видов наркотиков подсудимому, который рассчитывал после незаметно пронести их с собой в СИЗО, сообщает Telegram-канал Baza. Специалисты обнаружили среди запрещенных веществ, в том числе по 10 грамм мефедрона и гашиша, пишет канал. Как уточняет Baza, передачу осуществляли прямо в здании суда.

По информации канала, сотрудники ФСИН обнаружили свертки с наркотиками. Тогда получатель сознался, от кого их получил. В отношении подозреваемого, как пишет Baza, возбудили дела по двум статьям УК РФ: о превышении должностных полномочий и распространении запрещенных веществ. Его также уволили с места службы, уточнил канал.

Ранее в Москве полицейский подбросил наркотики в квартиру и требовал полмиллиона у ее арендатора, однако хозяин жилья вовремя вычислил злой умысел правоохранителя и сорвал «сделку». Правоохранитель позвонил в квартиру, представился и показал удостоверение. Он заявил квартиросъемщику, что нужно осмотреть жилье, так как у него есть информация о хранении здесь наркотиков. Неожиданно для жильца в руке незваного «гостя» действительно оказались три свертка с неизвестным содержимым. Решить проблему правоохранитель предложил двумя способами: 15 лет колонии или 500 тысяч наличными здесь и сейчас. Если вина оперуполномоченного будет доказана, то его уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и он понесет наказание в соответствии с законом.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.