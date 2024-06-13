Полицейского осудили за то, что он проглядел перцовый баллончик на Ямале В Новом Уренгое осудили полицейского за то, что он не изъял перцовый баллончик

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новом Уренгое осудили полицейского, который проглядел перцовый баллончик, пишет «Ямал-Медиа» со ссылкой на прокуратуру ЯНАО. Уточняется, что сотрудник правоохранительных органов не изъял при досмотре этот предмет у подсудимого.

По данным издания, полицейский выводил из камеры подсудимых и проводил их досмотр для доставки суд. Он не заметил перцовый баллончик у одного из них, из-за чего мужчина смог достать его около здания суда и распылить в лицо конвоира. После этого подсудимый попытался сбежать, но его смогли задержать.

Полицейского признали виновным и назначили штраф в размере 40 тысяч рублей.

Ранее в Екатеринбурге Чкаловский районный суд приговорил к условному сроку бывшего полицейского Вадима Ахтарова. Майора полиции признали виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Ему назначили два года условно с запретом занимать должности в правоохранительных органах в течение двух лет и шести месяцев.

До этого Заводский районный суд города Кемерово обязал МВД РФ выплатить семье убитой Веры Пехтелевой 700 тысяч рублей за халатность полицейских, которая привела к ее гибели. Потерпевшие требовали взыскать компенсацию в размере 7,5 млн рублей. Пехтелева погибла в 2020 году — ее убил дома бывший молодой человек, а сотрудники полиции не отреагировали вовремя на звонки соседей.