Полицейского нашли мертвым после выезда на место убийства двух пенсионеров В Екатеринбурге погиб майор полиции, расследовавший убийство двух пенсионеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге в многоэтажном доме на Базовом переулке, 50 обнаружено тело сотрудника полиции, который ранее участвовал в раскрытие дела об убийстве пенсионеров, передает издание E1.ru. Правоохранитель работал во втором отделе полиции и проводил обход по квартирам, опрашивая соседей погибших.

Как сообщил источник издания в силовых структурах, после работы на месте происшествия майор отправился на встречу с родственником. Тело участкового нашли в подъезде с несколькими пулевыми ранениями, а рядом лежали гильзы, предварительно, от его табельного оружия, которое покойный не сдал.

Рассматриваются разные версии произошедшего. В настоящий момент проводятся необходимые экспертизы, а также устанавливаются детали случившегося.

Telegram-канал «Ural Mash» пишет о том, что следствие подозревает погибшего стража порядка в краже более пяти миллионов из квартиры убитых пожилых екатеринбуржцев. Полицейский мог проиграть эти деньги из-за своей зависимости, в игорном клубе за майором числится долг в миллион рублей.

Тела пенсионеров, о которых идет речь, нашли сегодня в их собственной квартире со следами насильственной смерти. Известно, что супруги были разведены, но продолжали жить вместе. Причиной жестокого преступления могли стать сбережения убитой женщины.