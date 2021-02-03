Полицейский выписывал штрафы родственникам ради выполнения плана

https://static.news.ru/photo/5c5c82ec-6620-11eb-a13b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудника ППС в городе Галиче Костромской области обвинили в превышении должностных полномочий за то, что он искусственно улучшал показатели своей работы, выписывая штрафы родственникам за курение в неположенном месте. При этом он сам же эти штрафы и оплачивал.

В феврале 2020 года сотрудник полиции, действуя из корыстной и личной заинтересованности, преследуя цель искусственного улучшения показателей своей работы, незаконно составил фиктивные протоколы, в которые внёс заведомо ложные сведения, в том числе сфальсифицировал подписи «нарушителей», — цитирует «Ридус» сообщение СУ СК РФ по Костромской области.

Родственники полицейского даже не были в курсе привлечения к административной ответственности. Предполагается, что сотрудник ППС проделывал эти махинации, чтобы получать квартальные премии за выполнение плана. Его рассекретили коллеги из отдела собственной безопасности УМВД.

Предприимчивого полицейского уже уволили. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как писал NEWS.ru, в Карачаево-Черкесии старший лейтенант полиции Алибек Чагаров стал фигурантом уголовного дела, получив взятку живым бараном. Ему грозит лишение свободы на срок до трёх лет. Некоторое время назад Чагаров остановил автомобиль с двумя местными жителями. Выяснив, что они оба были в состоянии алкогольного опьянения, полицейский начал составлять протокол. Нарушители предложили ему «договориться». Поскольку денег у них не было, в качестве вознаграждения старший лейтенант получил барана. Об инциденте стало известно руководству Чагарова, и в отношении него возбудили уголовное дело по статье о мелком взяточничестве.