Полицейский в ХМАО завёл дело за отсутствие маски по фото из Сети 2018 года

https://static.news.ru/photo/f771eac6-49db-11eb-b698-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудник правоохранительных органов Нижневартовска завёл дело на местного жителя Тимура за отсутствие маски в магазине. К делу он приложил фотографию с сайта отзывов, сделанную в 2018 году в подмосковном посёлке Большие Вязёмы.

Студент рассказал, что 28 ноября нашёл в своём почтовом ящике повестку в суд по административной статье о нарушении масочного режима. В ходе заседания ему показали фотографию, приложенную к делу: на ней был логотип сайта отзывов, а все окружающие люди также не использовали средства индивидуальной защиты. Молодой человек нашёл оригинал снимка и выяснил, что он был сделан в Московской области в 2018 году.

Отлично видно, что я не похож на мужчину в кадре. <...> Полная неожиданность, что наша полиция, видимо, решила делать план по штрафам, не выходя в общественные места, — просто скачать из Интернета фотографии и использовать данные из своей базы, — сказал Тимур изданию «7×7».

Также в протоколе говорилось, что мужчина не женат и не работает, однако это не так. Молодой человек уверен, что его подпись в протоколе также была подделана. В документе Тимур признаётся, что ходил в магазин без маски 6 октября в 14:00, однако в это время он учился, что подтверждается видеозаписью с дистанционной лекции.

Есть видео, где видно меня, настраивающего оборудование. Я никак не мог быть на другом конце города в магазине, — подчеркнул он.

Тимур принёс на заседание справку из вуза и копию видеозаписи, оформлявший протокол полицейский на заседание не явился. Суд прекратил рассмотрение дела.

Правозащитник Максим Попов, представлявший интересы студента, считает, что это могло быть не единственное подобное дело. По его словам, Следственный комитет уже начал доследственную проверку по его обращению.

Как писал NEWS.ru, ранее двое жителей Ростова-на-Дону были задержаны по подозрению в мошенничестве. По данным следствия, они представлялись полицейскими и взимали деньги с людей без защитных масок на городском рынке.

С сообщением о мошеннической схеме обратился в правоохранительные органы местный житель. Он рассказал, что к нему на рынке подошли двое людей в полицейской форме, мельком показали обложку документа, на которой было написано «Удостоверение», и потребовали оплатить штраф за отсутствие маски. Потерпевший поверил лжеполицейским и отдал им четыре тысячи рублей без составления протокола.