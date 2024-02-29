Полицейский ломом пробил голову прохожему в Перми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Перми 22-летний сержант полиции Виталий Немытых поссорился с 45-летним прохожим и ударил его ломом по голове, в результате чего пострадавший скончался, передает Telegram-канал Baza. Дело возбудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

По данным канала, полицейский с 19 февраля находился на больничном, однако в день убийства — 23 февраля — он не стал оставаться дома. В поселке Бырма на улице Уральской он по неизвестным причинам вступил в словесную перепалку с местным жителем.

Baza сообщает, что пострадавший получил тяжелую травму — его экстренно госпитализировали с отеком мозга, но в тот же день он впал в кому и скончался. Сейчас подозреваемый задержан. Максимальный срок, который он может получить по вменяемой ему статье, составляет 15 лет.

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