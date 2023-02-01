Полицейский шокером пытался «оживить» мужчину без сознания на Сахалине На Сахалине организовали проверку после применения шокера полицейским к мужчине без сознания

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

На Сахалине организована проверка по факту превышения полномочий сотрудником полиции, который попытался «оживить» мужчину электрошокером. Правоохранитель ударил шокером упавшего без сознания посетителя бара в Аниве. Сотрудники заведения вызвали скорую помощь только на утро, когда мужчина, всю ночь пролежавший на полу, так и не пришел в себя. Медики попытались спасти пострадавшего, но он скончался из-за полученной черепно-мозговой травмы, сообщает «КП — Хабаровск».

По факту смерти мужчины заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По факту необоснованного применения специального средства к гражданину в отношении сотрудника ОМВД России по Анивскому городскому округу заведено уголовное дело о превышении должностных полномочий, — уточнили в пресс-службе СУ СК России по Сахалинской области.

По предварительным данным, мужчине стало плохо в баре, и он упал со стула, потеряв сознание. Персонал по каким-то причинам не стал вызывать скорую помощь, но вызвал наряд полиции. Прибывшие полицейские попытались растормошить посетителя, но что тот не реагировал. Тогда один из правоохранителей попытался «оживить» мужчину, несколько раз ударив его электрошокером. После этого наряд уехал, в скорую никто не обратился до утра.

В пресс-службе УМВД России по Сахалинской области уточнили, что полицейского, применившего шокер, уволят из правоохранительных органов в случае подтверждения вины. Руководство привлекут к дисциплинарной ответственности.

В Нижнем Тагиле ранее возбудили уголовное дело о превышение должностных полномочий по факту смерти мужчины в полицейской машине. На вскрытии было установлено, что мужчина погиб из-за перелома шейного позвонка. Погибший был задержан за мелкое хулиганство, правоохранители должны были доставить его в отдел.