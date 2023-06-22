Полицейский сбил велосипедиста на дороге и решил добить ножом Baza: сотрудник МВД в Подмосковье сбил велосипедиста и попытался добить его ножом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Московской области вольнонаемный сотрудник дорожной полиции сбил велосипедиста на дороге и остановился, чтобы добить его, сообщает Telegram-канал Baza. Сотрудник отдела регистрации ГИБДД подошел к сбитому мужчине, ударил его ножом в живот, после чего уехал.

ДТП произошло днем 15 июня недалеко от деревни Косяково. Сотрудник ГИБДД не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где ехал мужчина на велосипеде.

Раненого велосипедиста заметили люди, которые вызвали скорую, мужчину госпитализировали в ближайшую больницу с проникающим ранением печени. Спустя несколько дней следователи установили и задержали виновника ДТП. В отношении гаишника возбудили дело об умышленном причинении вреда здоровью, сотруднику ГИБДД грозит до 10 лет тюрьмы.

До этого в Санкт-Петербурге полицейский на электросамокате сбил восьмилетнего мальчика. СМИ писали, что на ребенка наехал дежурный ИВС в Новосибирске, оказавшийся в городе на Неве, который попытался срезать дорогу, когда ему навстречу выбежал несовершеннолетний. Ребенок сломал челюсть.