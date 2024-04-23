Baza: полицейский раскрыл детали задержания главы МЧС на границе Дагестана Baza: перед задержанием глава МЧС Чечни Цакаев двигался по встречке и был пьян

Telegram-канал Baza со ссылкой на сотрудника МВД, ставшего свидетелем задержания главы МЧС Чечни Алихана Цакаева на границе с Дагестаном, сообщил, что министр обещал «поставить на колени» всех, кто участвовал в этом. По словам источника канала, Цакаева решили взять под стражу из-за того, что его автомобиль двигался по полосе встречного движения.

Как уточняет канал, заметив авто, полицейские остановили его. Источники канала утверждают, что короткий разговор с водителем прошел на высоких тонах, а после машина двинулась прямо на стражей правопорядка. Baza отмечает, что после этого полицейские применили спецсредства, вынудив автомобиль остановиться, и произвели задержание высокопоставленного чиновника.

Канал также сообщил, что у генерал-майора не было каких-либо документов, а сам он находился в состоянии алкогольного опьянения — свидетель инцидента утверждает, что от министра пахло спиртным, а сам он неуверенно стоял на ногах. В разговоре с Telegram-каналом он также заявил, что Цакаев не назвал свою должность и стал оскорблять полицейских и угрожать им.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее назвал постыдной провокацией ситуацию с задержанием Цакаева. Он не увидел нарушений в действиях главы МЧС, а также заявил, что задержание проводилось без объяснения причин. Кадыров обратился к властям Дагестана с призывом привлечь к ответственности полицейских, участвовавших в этом.