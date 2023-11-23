Полицейский прокатился верхом на дверце авто во время задержания в Уфе Полицейский из Уфы задержал злоумышленника, повиснув на двери машины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Полицейский «прокатился» на двери автомобиля при задержании предполагаемого злоумышленника в Уфе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. Там отметили, что сотрудник таким образом не позволил скрыться одному из возможных нарушителей, который попытался оторваться от правоохранителей.

Увидев полицейских, один из них попытался уехать с места происшествия на автомобиле. Участковый уполномоченный полиции предпринял попытку остановить автомобиль, схватился за водительскую дверь и не отпускал ее, даже когда машина прибавила скорость. Экипаж сотрудников полиции на служебном автомобиле перекрыл проезжую часть и не дал злоумышленникам скрыться, — пояснили представители ведомства.

Telegram-канал SHOT опубликовал видео задержания. На кадрах видно, что правоохранитель, крепко держась за дверцу, вылетел вместе с автомобилем на проезжую часть.

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