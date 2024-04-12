Полицейский пострадал при попытке спасти людей из загоревшегося автобуса МЧС: в Дагестане водитель и полицейский пострадали при возгорании автобуса

Возгорание автобуса произошло на федеральной автомобильной трассе Р-217 в районе села Агачаул в Дагестане, сообщило Главное управление МЧС России по республике. По данным ведомства, он следовал из Дербента в Москву. При пожаре травмы получили водитель автобуса и сотрудник полиции, который пытался спасти людей, передает «Вечерняя Москва».

По системе 112 поступило сообщение о возгорании автобуса на ФАД Р-217 в районе села Агачаул, следовавшего по маршруту Дербент — Москва, — говорится в сообщении.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе регионального МЧС, в момент возгорания в салоне автобуса находились 23 человека, включая водителя. Никто из пассажиров не пострадал. У водителя ожоги конечностей. По факту инцидента организована проверка.

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