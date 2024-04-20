Полицейский получил в глаз от автомобилистки в Подмосковье Автомобилистка в Подмосковье ударила полицейского после эвакуации ее машины

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В подмосковном Домодедово автомобилистка ударила полицейского в глаз из-за эвакуации ее машины, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК России. Инцидент произошел 19 апреля. Женщину задержали за применение насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, женщина возмутилась из-за эвакуации ее автомобиля за неправильную парковку. После этого она нанесла одному из инспекторов «удар в область глаза». В ближайшее время будет решен вопрос об аресте подозреваемой.

Ранее в Москве пьяные мужчина и женщина с кулаками набросились на полицейских, прибывших по сигналу о нарушении тишины в один из домов на Коктебельской улице. В пресс-службе столичного ГУ МВД уточнили, что дебоширы натравили собаку на стражей правопорядка, им пришлось с оружием отбиваться от агрессивного животного.

При этом граждане сначала вступили в словесный конфликт с патрульными, а после с кулаками набросились на них. Мотивом, по данным ведомства, стало нежелание понести административное наказание за совершенные ими действия. В итоге полицейские обезвредили и задержали пару, возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.