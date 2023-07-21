Полицейский погиб в массовом ДТП в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два человека, включая инспектора ДПС, погибли в ДТП с участием трех автомобилей в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке. Еще два человека пострадали.

Авария произошла минувшей ночью на 64-м километре КАД. Там столкнулись Cadillac и КамАЗ, в результате чего водитель легкового автомобиля погиб.

При оформлении ДТП 45-летнего старшего лейтенанта ДПС сбил автомобиль Hyundai. Полицейский скончался на месте. Водители грузового и легкового автомобилей были доставлены в больницу.

Ранее сообщалось, что в Амурской области двое мужчин, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, наехали на сотрудника полиции, пытавшегося их остановить. Пострадавший был госпитализирован. На мужчин завели уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

В Москве 17-летний школьник на арендованном автомобиле наехал на старшего сержанта полиции. После этого подросток врезался в другую машину, а затем попытался сбежать, но был задержан. При досмотре автомобиля, которым он управлял, было найдено большое количество синтетических наркотиков.