Полицейский погиб в ДТП в Крыму, когда водитель отвлекся на бардачок В ДТП в Крыму погиб начальник дознания Новокаховского отдела МВД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Начальник дознания Новокаховского отдела МВД погиб в ДТП в Красногвардейском районе Крыма, сообщает Telegram-канал «Mash на волне». Как отмечается, причиной аварии стало то, что сидевший за рулем автомобиля заместитель главы того же ведомства отвлекся на бардачок и выехал на встречную полосу.

По данным канала, полицейские возвращались с работы домой в Ялту на Chevrolet Niva. Водитель отделался ушибами. В автомобиле Renault, с которым они столкнулись, никто не пострадал. Начальник дознания погиб до приезда скорой, ведется следствие.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что автомобиль МЧС России, в котором ехал замглавы ведомства Анатолий Супруновский, попал в ДТП рядом с Домом правительства. По данным канала, автомобиль выехал на встречную полосу и задел другую машину. По информации Baza, внедорожник получил незначительное повреждение — у него сбито боковое зеркало. По сведениям канала, никто не пострадал.

В ночь с 24 на 25 ноября глава Березовского района Югры Павел Артеев сел за руль после употребления алкоголя и попал в ДТП. Его задержали сотрудники полиции. Позднее он сам признался в соцсетях в пьяном вождении и объявил о своем увольнении.