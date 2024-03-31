Полицейский подговорил мигранта достать наркотики ради гражданства Mash: участковый в Крыму подставил мигранта с наркотиками и попал под суд

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Крыму участковый Раздольненского района решил улучшить свои показатели за счет знакомого мигранта, устроив фейковое изъятие запрещенных веществ у него, передает Telegram-канал «Mash на волне». По данным канала, в обмен на это иностранному гражданину был обещан паспорт России.

Как сообщает канал, по плану участкового мигрант, уже имевший проблемы с законом, должен был найти наркотики, а затем устроить дебош на одном из вокзалов. Telegram-канал информирует, после этого полицейский должен был задержать мужчину и при осмотре обнаружить запрещенные вещества, а в обмен мигрант получил бы гражданство и смог бы избежать депортации из России.

Канал уточнил, что изначально схема прошла как надо, но затем иностранный гражданин догадался об обмане — несмотря на все обещания, он так и оставался фигурантом уголовного дела. После этого он написал заявление, где все и рассказал, полицейский лишился должности и получил год условно, добавил Telegram-канал.

На Урале бывшего полицейского в Свердловской области Юрия Золотко обвинили в превышении должностных полномочий, Мужчина стал фигурантом уголовного дела после разоблачения истории с тайными захоронениями на местном кладбище. Родные экс-участкового заявляют, что проблемы с законом стали местью руководства.