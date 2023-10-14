Полицейский переехал уснувшего на дороге пьяного пожарного в Пермском крае

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудник полиции из села Юсьва Пермского края переехал лежащего посреди дороги пожарного, сообщил Telegram-канал «112». По его информации, страж порядка ехал домой на ужин, однако наткнулся на препятствие. Выйдя из машины, он понял, что это был человек.

Канал уточнил, что уснувший пожарный находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате наезда полицейского он серьезно пострадал, поэтому мужчину госпитализировали в город Кудымкар. Там ему диагностировали перелом ключицы и ребер.

Уточняется, что полицейский в момент аварии был трезв. Несмотря на это, в отношении него начали служебную проверку. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее сообщалось, что двое пьяных друзей уснули посреди трассы Николаевск-на-Амуре — Хабаровск. На собутыльников чуть не наехал большегруз. Водитель вовремя заметил спящих товарищей, поэтому обошлось без пострадавших.

Сначала дальнобойщик принял пьяниц за мертвых, однако подойдя поближе, он понял, что они просто спят. Пробудившийся в этот момент мужчина попросил подвезти его, однако водитель отказался. Он посоветовал друзьям уйти с середины дороги на обочину и продолжить сон.