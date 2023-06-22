Полицейский объяснил, почему пырнул ножом сбитого велосипедиста Полицейский объяснил нападение с ножом на сбитого велосипедиста в Подмосковье ссорой с женой

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Сотрудник ГИБДД, сбивший велосипедиста в Подмосковье и нанесший ему удар ножом в живот, объяснил свой поступок плохим настроением из-за ссоры с женой, сообщает Telegram-канал Mash. Полицейский также заявил, что при ударе мужчина на велосипеде влетел в лобовое стекло и разбил его вдребезги.

Правоохранитель рассказал, что в тот день поссорился с супругой на даче из-за огурцов и решил проветриться, сел за руль, а пока давил в пол педаль газа, отвлекся на магнитолу и не заметил велосипедиста. По словам стража порядка, после столкновения он бросился на помощь, но пострадавший поднялся на ноги сам и ругался матом. И тогда он пырнул сбитого мужчину ножом в живот.

После этого он сел в машину и уехал на дачу. Спустя почти неделю виновника ДТП задержали по показаниям очевидцев. Прокуратура взяла расследование на контроль.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что авария произошла днем 15 июня около деревни Косяково. По данным канала, сотрудник ГИБДД не справился с управлением, выехал на встречную полосу и сбил ехавшего по дороге велосипедиста. В отношении полицейского возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью, ему грозит до 10 лет лишения свободы.