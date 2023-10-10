Полицейский найден мертвым в рабочем кабинете в ХМАО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Когалыме Новосибирской области сотрудник полиции найден мертвым в своем кабинете, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации журналистов, когда мужчину обнаружили, рядом с ним лежал пистолет.

SHOT пишет, что речь идет о 31-летнем прапорщике, который являлся старшиной группы тылового обеспечения. Мужчину обнаружили уже без сознания 9 октября около полуночи в здании отдела МВД России по городу Когалыму. Рядом с телом лежал его табельный пистолет Макарова.

По версии Telegram-канала Baza, мужчину нашли во дворе собственного дома. По информации канала, с утра старшина находился на следственных действиях, после чего он должен был поехать в ОВД, чтобы сдать свой пистолет, но в отделе так и не появился. На звонки полицейский также не отвечал.

По предварительным данным, у молодого человека был конфликт с руководителем ОВД «Карасукский» полковником Геннадием Садовским. При этом коллеги сообщили, что у него не имелось проблем на службе и в коллективе.

Известно, что силовик переехал в Когалым из Новосибирской области. В полиции он работал с 2013 года. SHOT пишет, что полицейские недавно развёлся с женой, у него было двое маленьких сыновей.