https://static.news.ru/photo/0d7539b8-6391-11ea-a816-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Начальник отдела полиции в Архангельской области несколько месяцев отправлял подчинённых строить баню на своём участке. Теперь уже бывшего полицейского судят за злоупотребление полномочиями.

Следователи установили, что подчинённые мужчины не менее 25 раз выезжали на стройку. Боясь ссоры с начальником, сотрудники отдела работали в выходные и отпускные дни, в служебное и личное время.

Обвиняемый необоснованно учёл как своё рабочее время периоды личных выездов для контроля строительства бани, так и [часы] своих подчинённых, работавших в служебное время на строительстве бани. <...> Причинён материальный ущерб на сумму не менее 34 тысяч рублей, — сообщает агентство Rusnord.

По информации издания, дело возбуждено по материалам совместной проверки ФСБ и оперативников собственной безопасности архангельского управления службы.

Как писал NEWS.ru, в феврале один человек погиб и ещё пятеро пострадали при столкновении автомобилей Lada Kalina и Opel Astra в Архангельской области.