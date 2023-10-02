Полицейский избил жителя Печоры за желто-синие вещи на балконе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Печоре в Республике Коми полицейский избил местного жителя, который хранил на своем балконе вещи в желтых и синих цветах, пишет Telegram-канал Baza. Как отмечается, страж порядка заподозрил, что мужчина разместил их там целенаправленно. Теперь в отношении уже бывшего правоохранителя и его друга, который также участвовал в произошедшем, возбуждено дело.

По данным канала, желто-синие цвета на балконе своего соседа из дома напротив теперь уже экс-полицейский увидел в июне. Вместе с другом он ворвался в квартиру, как ему показалось, подстрекателя. Они затащили его на балкон, перевалил за перила, угрожая скинуть вниз, а после избили хозяина квартиры.

В отношении нападавших возбуждено дело по статье о превышении полномочий.

Ранее сообщалось, что суд в Волгограде прекратил слушание дела в отношении местного полицейского за избиение школьника до кровавых гематом и крови в глазах. По словам матери подростка, мужчину теперь не могут найти. Вероятно, он отправился в зону боевых действий на Украину. Следственный комитет до этого установил, что полицейский превысил полномочия

До этого против дело о халатности возбудили в отношении нижегородского полицейского, смотревшего, как его коллега бьет током задержанного. Юристы добивались этого девять месяцев, поначалу сообщение о преступлении отказывались регистрировать. Сам сотрудник объяснил бездействие тем, что не знал закона «О полиции» и как ему поступать.

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