Полицейский избил задержанного за отказ встать на колени и получил срок В Ингушетии сотрудник полиции получил срок за насилие над задержанным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Верховный суд Ингушетии заменил условный срок на реальный бывшему полицейскому за насилие над задержанным, сообщает Telegram-канал «Травмпункт». Экс-командира отдельным взводом ППС ОМВД России по Магасу Амирана Мержоева приговорили к двум годам колонии-поселения.

Магасский районный суд Ингушетии ранее приговорил его к четырем годам лишения свободы условно, а также запретил ему в течение трех лет работать в правоохранительных органах. Как установило следствие, в январе 2022 года Мержоев оказывал содействие сотрудникам ППС и ГИБДД при задержании местного жителя, которого подозревали в незаконном хранении наркотиков.

Силовики нанесли более 40 ударов по туловищу, голове и лицу мужчины. После доставки в отдел задержанный вновь столкнулся с жестокостью: Мержоев потребовал от него встать на колени и, получив отказ, нанес ему около восьми ударов. Происходящее зафиксировали видеокамеры.

Ранее в Ингушетии трех экс-сотрудников полиции обвинили в получении взятки, мошенничестве, а также незаконном обороте наркотиков. Суд приговорил бывших правоохранителей к лишению свободы на срок от двух до четырех лет.