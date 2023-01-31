Полицейский избил сотрудников ДПС, ФСБ и администрации Минеральных Вод

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Старший сержант полиции, сотрудник отдела конвойной службы изолятора временного содержания (ИВС) вместе со своими друзьями избили трех мужчин в ночь на 29 января на стоянке у кафе «Станица» в Минеральных Водах, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, избитыми оказались коллеги виновников потасовки из полиции, а также представители городской администрации, ФСБ и ДПС.

Как указали в источнике, друг Алиева снял драку на камеру телефона. По показаниям очевидцев, тот, кто снимал видео, знал сотрудника ФСБ в лицо и во время избиения высказывал негативное отношение к ведомству.

После драки Алиев и его друзья были задержаны. Двое пострадавших обратились за медицинской помощью.

Ранее возле бара «Гризли» в Санкт-Петербурге произошла массовая драка. Агрессивные охранники избили посетителей. Момент стычки попал на видео. На кадрах видно, как мужчины избивают других участников процесса, причем не только ногами и руками, но и палками. Предмет в руке одного из них также внешне похож на резиновую дубинку.