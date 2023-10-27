Полицейский из Тувы выдумал побои, чтоб не навещать беременную жену

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полицейский из Тувы пожаловался беременной жене на «жестокость» начальника, который избивает его и не дает навестить супругу в больнице, пишет Telegram-канал Baza. Женщина передала разговор свекрови, та подняла на уши всю полицию, но оказалось, что ее сын выдумал историю, чтобы не приезжать к благоверной.

Как отмечается, о «жестокости» начальства оперуполномоченный УГРО сообщил жене по видеосвязи, когда та готовилась к родам в больнице. Женщина обижалась, что муж пропадает на работе и не может быть с ней в такой ответственный момент.

Оперативник показал царапину на губе и обвинил в этом начальника. Супруга поверила и пожаловалась свекрови. Та позвонила на телефон доверия, началась проверка. Тут-то мужчина и признался, что соврал, так как не хотел навещать любимую.

Ранее в Сингапуре управляющий директор тренинговой компании Дэвид Брайан Чоу Квок-Хун убил свою беременную жену, чтобы «спасти» семью от кредиторов. Мужчину беспокоило, что они начнут преследовать его и родных из-за долгов. Суд приговорил его к семи годам тюремного заключения за непреднамеренное убийство. Смягчающими обстоятельствами признали тревогу и депрессию, которыми он страдал в момент преступления.