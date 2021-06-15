Полицейского из Внуково арестовали за вовлечение подростка в проституцию

https://static.news.ru/photo/63470e5a-cdf5-11eb-bc73-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший сотрудник полиции московского аэропорта Внуково арестован за вовлечение девочки-подростка в занятие проституцией. Об этом ТАСС сообщили в транспортном следственном управлении СК региона.

Официальный представитель ведомства Елена Марковская рассказала, что начальник гаража транспортной полиции в аэропорту Внуково в соцсетях познакомился с несовершеннолетней девочкой. Он предложил ей «подзаработать» своим телом.

В ходе виртуального общения, а впоследствии и личных встреч, обвиняемый пообещал ей постоянные, быстрые и высокие денежные заработки за занятие проституцией, приискал клиентов, согласовав денежное вознаграждение за интимные услуги, и организовывал её встречи с клиентами, — цитирует агентство Марковскую.

В отношении полицейского назначена служебная проверка, по результатам которой его уволят. После этого его смогут привлечь к ответственности, уточняется в сообщении.

Ранее Приволжско-Уральское управление имущественных отношений Минобороны РФ отреагировало на информацию о работе спа-салона, называемого жителями Екатеринбурга «проститутошной», в своём здании по адресу: ул. Куйбышева, 48/1. Представители ведомства заявили, что с арендатором договор расторгли в судебном порядке, однако тот в ответ подал апелляцию.

О ситуации журналистам рассказала якобы бывшая сотрудница заведения. По её словам, на организацию иногда жаловались местные жители — их беспокоили музыка и крики. Она добавила, что коллеги зарабатывали иногда 30 тысяч рублей за десять дней.