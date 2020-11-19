Полицейских задерживают в здании ГИБДД Воронежа

https://static.news.ru/photo/7e05716c-2a5f-11eb-924d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В здании ГИБДД Воронежа проходят задержания сотрудников ведомства. Мероприятие проводят представители Оперативно-разыскной части собственной безопасности местного ГУ МВД.

Сотрудники Оперативно-разыскной части собственной безопасности Главного управления МВД по Воронежской области проводят оперативные мероприятия по проверке поступившей информации о возможных противоправных действиях сотрудников ОБДПС, — сообщили в местном МВД.

Среди проводимых мероприятий осмотр по месту службы, передаёт «Подъём».

По данным источника «Блокнот Воронеж», обыски и задержания проводятся с утра в здании МРЭО ГИБДД № 2 на улице Обручева. Помимо сотрудников МВД в них принимают участие представители ФСБ.

Ранее, как писал NEWS.ru, сотрудники Следственного комитета России по итогам обысков и допросов, проведённых во вторник, 17 ноября, задержали заместителя председателя правительства Московской области, министра экологии и природопользования региона Дмитрия Куракина.