Полицейских задерживают в здании ГИБДД Воронежа

В здании ГИБДД Воронежа проходят задержания сотрудников ведомства. Мероприятие проводят представители Оперативно-разыскной части собственной безопасности местного ГУ МВД.
Сотрудники Оперативно-разыскной части собственной безопасности Главного управления МВД по Воронежской области проводят оперативные мероприятия по проверке поступившей информации о возможных противоправных действиях сотрудников ОБДПС, — сообщили в местном МВД.
Среди проводимых мероприятий осмотр по месту службы,
По данным источника «Блокнот Воронеж», обыски и задержания
Ранее, как писал NEWS.ru, сотрудники Следственного комитета России по итогам обысков и допросов, проведённых во вторник, 17 ноября, задержали заместителя председателя правительства Московской области, министра экологии и природопользования региона Дмитрия Куракина.