Полицейских в Новосибирске заподозрили в незаконном убийстве косуль

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении двух полицейских, которых подозревают в убийстве девяти сибирских косуль в запрещённый для охоты период года. Против них возбудили уголовное дело по статье «Незаконная охота, совершённая группой лиц по предварительному сговору», им грозит штраф в размере до 1 млн рублей и запрет занимать определённые должности, пишет Сиб.фм.

По данным СМИ, что подозреваемые занимали должности уполномоченных участков в одном из районов Новосибирской области. Они отправились в охотничьи угодья, расположенные неподалёку от села Васильевка. Подозреваемые были вооружены охотничьими ружьями, а передвигались они на снегоходах.

Следователи изъяли у подозреваемых оружие, снегоходы и мешки с мясом. На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

Ранее экс-заместителя начальника полиции отдела МВД России по Черепановскому району Новосибирской области осудили за превышение должностных полномочий. В 2020 году он сокрыл незаконное мероприятие в кафе, а после потребовал у предприятия 90 банок тушёнки якобы для командировки. Однако обвиняемый похитил продукты и распорядился ими по своему усмотрению.