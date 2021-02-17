Полицейских наказали за школьный урок с элементами митинга в ХМАО

https://static.news.ru/photo/85b5b89a-7118-11eb-941b-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/Readovka/vk.com

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев вынес предупреждение руководству УМВД по ХМАО (Ханты-Мансийский автономный округ) за проведение в школе урока с элементами акции протеста.

Накануне в одной из школ Нижневартовска полицейские смоделировали столкновения с участниками протестных акций. При этом ученикам старших классов продемонстрировали, как полиция задерживает протестующих.

МВД России официально заявляет, что привлечение несовершеннолетних к подобным мероприятиям считает недопустимым, — цитирует РИА Новости официального представителя МВД России Ирину Волк.

Она добавила, что дисциплинарное взыскание за ненадлежащий контроль за деятельностью подчинённых подразделений получил начальник УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу полковник полиции Дамир Сатретдинов. Также начальник УРЛС УМВД России по ХМАО полковник внутренней службы Сергей Селезнев и замначальника отдела — начальник отделения информации отдела информационного обеспечения штаба УМВД России по Нижневартовску подполковник внутренней службы Сергей Усенко предупреждены о неполном служебном соответствии.

Как писал NEWS.ru, в Татарстане на территории Новотроицкой средней школы проводились «тактико-строевые занятия с личным составом подразделения, где в качестве статистов были привлечены учащиеся девятого класса». Глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение о привлечении к дисциплинарной ответственности министра внутренних дел по Республике Татарстан генерал-лейтенанта полиции Артёма Хохорина, а также об увольнении непосредственных организаторов учений.

В частности, от службы были отстранены начальник ОМВД РФ по Тукаевскому району, врио замначальника полиции ОМВД и старший оперативный дежурный ОМВД.